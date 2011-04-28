Число жертв циклона в США превысило 70

Штормовой циклон на юге США унес жизни уже 72 человек, передает Associated Press. Больше всего жертв в штате Алабама - 58 человек. В одном городе Тускалуза стихия унесла 15 жизней. Значительным разрушениям подверглись комплекс зданий университета и многие городских объектов.

Работа АЭС в штате Алабама со среды приостановлена после того, как в результате торнадо отключились внешние источники питания станции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя АЭС. Из-за мощных порывов ветра сработала аварийная защита трех ядерных реакторов, были отключены линии электропередачи. Система безопасности АЭС работает, ее обеспечивают дизельные генераторы, подключенные сразу после остановки подачи обычного питания. АЭС готова продолжить работу в нормальном режиме, однако ее руководство пока не спешит отдавать распоряжение о запуске, поскольку прогноз погоды пока остается неутешительным.

В штате Миссисипи погибли 11 человек, двое - в Джорджии, один - в Теннеси. В Арканзасе, Алабаме и Теннеси в связи с торнадо и наводнениями объявлено чрезвычайное положение, что позволило привлечь на борьбу со стихией дополнительные ресурсы.

По данным Национальной метеорологической службы США, стихия может затронуть 21 штат США от региона Великих озер до Мексиканского залива. Служба предупреждает население об угрозе торнадо, града, наводнений и молний в ряде районов Алабамы, Джорджии и Миссисипи. Во вторник были зафиксированы более 50 торнадо.

Президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пообещал штату Алабама федеральную помощь.