Как избавиться от отеков на ногах?

Избавиться от отеков может использование эффективных методов. Врачи советуют переступать с носка на пятку несколько раз подряд, разминая мышцы голени. Многие поддерживают себя в хорошей форме и посещают часто тренажерные залы.

Женщины часто жалуются на боли в ногах, на появление отеков. По словам врачей, появление отеков может быть связано с заболеваниями почек, сердца, лимфатических сосудов.

Причина часто может быть и в варикозном расширении вен, поэтому необходимо пройти диагностику и эффективное лечение. От отеков можно также использовать специальные мази.

Однако большинство мазей обладает не лечебным, а только профилактическим действием. Мази способствуют улучшению циркуляции крови и венозного оттока, но не устраняют главную причину возникновения отеков.

Если начинают болеть боги, сразу же следует обратиться к врачу-флебологу, поскольку профилактика всегда лучше, чем лечение.

Если появляются сильные отеки на ногах, это является симптомом появления серьезной болезни лимфеденомы, при которой нарушается нормальный отток лимфы через лимфатические сосуды.

Если появляются вечером отеки ног и утром не исчезают, а в местах отеков изменяется кожа, то большая вероятность того, что у человека появилась лимфеденома, следует срочно обратиться к врачу.

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