Медики выявили продукты, помогающие при бессоннице

Неправильное питание может стать причиной бессонницы, поэтому врачи рекомендуют поменять свой рацион питания, включая в свой рацион продукты, способствующие крепкому сну.

К таким продуктам можно отнести обезжиренный йогурт, в котором содержатся минеральные вещества, которые помогают заснуть. При нехватке данных элементов появляются мышечные спазмы, стресс.

Кроме этого, врачи рекомендуют есть рыбу лосося, в котором содержится большое количество докозагексаеновой кислоты, увеличивающий уровень мелатонина – гормона регулирующего сон.

Также можно съедать перед сном шпинат, который является источником железа и средством от синдрома усталости ног.

Кроме того, врачи советуют употреблять в пищу овощи, в которых содержится большое количество витаминов группы В, помогающие организму контролировать сон. Все эти продукты способствуют улучшению состояния организма и при этом улучшают сон.

newsland.ru