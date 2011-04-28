Что делать при носовом кровотечении

У страдающих хроническим заболеванием носоглотки, нередко бывают кровотечения из носа. Если такое случается у ваших внуков, попробуйте сделать для ребенка кровоостанавливающую мазь и используйте ее профилактически.

Разотрите высушенные листья крапивы в порошок и тщательно смешайте его с вазелином, ланолином или подсолнечным маслом в соотношении 1:10 (2 г порошка и 20 г вазелина). Смазывайте слизистую оболочку носа два раза в день.

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