Женская полнота – вопрос времени

Оксфордские исследователи доказывают, что вскоре практически все женщины потолстеют. По данным исследователей к 2020 году 8 женщин из 10 будут страдать ожирением. Современная картина, по мнению специалистов, красноречиво доказывает это: большинство современных детей и подростков имеют лишний вес.

Вместе с ожирением увеличится число случаев сердечных приступов и диабета. Эти болезни будут обусловлены именно лишним весом большинства представительниц слабого пола.

При этом ученые подчеркивают связь между отношением к полным людям и успехом на пути к стройной фигуре. Если окружающие дразнят и критикуют полных людей, то им становится труднее справиться с лишним весом. Услышав хотя бы раз критику в свой адрес, полный человек уже не хочет возвращаться в тренажерный зал, а нежелание посещать спортзал, по мнению ученых, является одной из самых распространенных преград в борьбе с ожирением.

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