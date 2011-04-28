Чем опасен чай в бутылках?

На прошедшем национальном собрании химического общества в Бостоне был прочитан доклад о вреде для людей чая выпускаемого в бутылках.

Несколько лет назад этот напиток быстро стал популярным, потому что многие его поклонники считаю, что он помогает им поддерживать здоровый образ жизни. А причиной такого ошибочного мнения стал состав данного напитка, который включает в себя множество антиоксидантов или полифенолов, благодаря которым можно предотвратить риск развития многих сосудистых заболеваний. Самое страшное, что большинство людей заменяют этим напитком, привычный многим чай, тем самым лишая себя необходимого количества полезных веществ.

После проведенного исследования бутылочного чая анализ показал, что данный напиток не содержит заявленного на его этикетке количества антиоксидантов, кроме того в целой бутылке такого чая намного меньше антиоксидантов, нежели в одной чашке зеленого или черного чая. Специалисты особенно отметили, что этот напиток может серьезно навредить женскому здоровью из-за недостатка в нем полифенолов.

Следует отметить, что в одной бутылке такого чая содержится большое количество сахара и калорий, несмотря на противоположную информацию, озвученную в рекламных роликах. Исходя из полученных результатов, медики настоятельно рекомендуют употреблять только натуральные напитки.

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