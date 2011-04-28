Депрессия приводит к преждевременному старению

Депрессия связана с преждевременным старением клеток иммунной системы, что делает наш организм более восприимчивым к серьёзным заболеваниям, установили учёные Калифорнийского университета. Клиницисты зафиксировали, что длительная депрессия без надлежащего лечения не только ухудшает психическое здоровье, но и может ускорить повреждение клеток в организме и предрасположить пациентов к определённым физическим болезням. По словам врачей, депрессия - это не просто психическое расстройство, влияющее на работу мозга, но условие также связано со значительными физическими повреждениями работы других важных систем организма. Так, например, люди с депрессией более склонны к преждевременному развитию возрастных болезней, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, инсульт и слабоумие.

Американские медики изучили ассоциацию между депрессией и физическими болезнями, наблюдая старение иммунной системы при помощи измерения укорочения теломер в иммунных клетках крови. Теломеры - это крошечные единицы ДНК-белковых комплексов, защищающие концы хромосом и действующие как биологические часы контроля продолжительности жизни клетки. Сокращение теломер прогнозирует раннее начало несколько возрастных заболеваний и раннюю смерть, а также может служить одним из индексов долголетия.

Обследование показало, что у людей, страдающих от депрессии более девяти лет, независимо от их возраста наблюдается существенное сокращение теломер. Хроническая депрессия соответствует примерно семи годам ускоренного старения клеток, говорят специалисты. Сокращение длины теломер также способствует повышению уровня воспаления и окислительного стресса. Окислительный стресс служит своего рода дисбалансом между разрушительными свободными радикалами и способностью организма к их нейтрализации с помощью антиоксидантов. Сокращение теломер при хронической депрессии отражает совокупное воздействие биохимического стресса, который провоцирует гибель клеток и в целом ухудшает здоровье.

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