Нужны ли человеку углеводы?

Все мы знаем, что человеку нужны для жизни белки, жиры и углеводы. При этом многие эксперты уверяют, что в основе здорового питания должны лежать именно углеводы, такие как злаки, хлеб и макаронные изделия.

Однако американские ученые Dian Griesel и Tom Griesel уверенны, что современный человек употребляет слишком много углеводов и наносит этим большой вред своему здоровью. Они написали книгу на эту тему, в которой приводят многочисленные исследования, доказывающие, что человеку в принципе не нужно употреблять углеводы. Более того, авторы считают, что именно углеводы виноваты в эпидемии ожирения, распространившейся в современном обществе.

Ученые уверенны, что организм человека отлично приспособлен для того, чтобы вырабатывать глюкозу в любых необходимых количествах из белков и жиров, поступающих с едой.

"Распространение в современном обществе сердечнососудистых заболеваний, рака, диабета, гипертонии, нарушений обмена холестерина, ожирения и гипоглюкемии - все это прямой результат чрезмерного потребления злаков и рафинированных углеводов", - говорит Dian Griesel, которая последние 15 лет работала в фармацевтических компаниях, занимаясь разработкой новых лекарств.

Её родной брат и соавтор книги Tom Griesel добавляет: "При производстве рафинированных углеводов, в них добавляют жиры, а зачастую и транс жиры, огромные количества омега-6 жирных кислот из растительных масел, а также другие химические вещества, что в совокупности делает углеводные изделия просто разрушительными для нашего здоровья. Всем известно, что продажа хлопьев для

завтрака, сладостей и других углеводистых продуктов приносит огромную прибыль. Именно поэтому производители так борются за покупателя, при этом их интересует только прибыль, а вовсе не здоровье людей".

По мнению ученых, производители заставляют нас поверить, что все углеводы одинаковы, но, по мнению ученых, это совсем не так. "Это просто преступление, приравнивать продукты из злаков и рафинированные углеводы к фруктам и овощам, которые действительно полезны, так как содержат витамины, минералы, клетчатку и воду", - пишут они.

Авторы заключают: "Рафинированные углеводы делают людей толстыми и больными. Если вам хочется именно углеводов, утолите свой голод сочными свежими фруктами".

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