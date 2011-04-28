Откуда взять заряд энергии и силы на работе

Ты видишь компьютерный экран - и не видишь его. Он воспринимается скорее как пятно двух футов диаметром. Твои глаза то ли открыты, то ли закрыты – ты уже сама не знаешь. В этот момент ты уже забыла, над чем работаешь. А сейчас только 15.00...

Знакомая картина? У тебя часто такое бывает утром или днем? Тебе нужен заряд энергии на работе? Офисная жизнь вполне может высосать из тебя всю энергию, если ты позволишь. Но есть множество способов использовать преимущества своего положения и оставаться в тонусе весь день.

Тебе когда-нибудь приходило в голову, что неправильная поза тела сама по себе может вызвать уменьшение на 30 процентов притока крови и кислорода к твоему мозгу? Чтобы эффективно бороться с вялостью, к ровной осанке нужно добавить энергичные потягивания и дыхание. Назначь себе пять минут умственной и физической активности в час – каждый час за компьютером.

А вот еще способы убрать усталость ума и тела. Каждый из них займет лишь несколько минут.

* Выйди на лестничную площадку и сделай шаги вниз-вверх на нижней ступеньке, как в степ-аэробике.

* Промассажируй себе голову и плечи. Найди точки скопления напряжения в плечах и основании черепа. Надави и подержи 6-10 секунд. Не забывай про лицо и челюсть.

* Отойди на два шага назад от своего стола и нагибайся вперед, пока не окажешься в позиции упор лежа от края стола. Сделай пару подходов один за другим.

* Возьми 1-3 пачки печатной бумаги в каждую руку. Используй их как гири: сгибай-разгибай руки или подними их над головой.

* Прыгающая марионетка. Расслбь руки и прыгай в свободном стиле: просто, быстро и наполняет жизнью.

* Сжимай мячик для снятия стресса. Одновременно облегчает стресс и тренирует мышцы предплечья и запястья, чтобы печатать.

* Попробуйте все делать левой рукой (или правой, если ты левша).

* Постой ровно и совершенно неподвижно две минуты.

* Избегайте зала переговоров. Предлагай коллегам обсудить вопросы на ходу, прогуливаясь по офису или вокруг него.

* Самостоятельно разноси почту, служебные записки и факсы.

* Общайтесь с людьми напрямую, а не через e-mail или телефон.

* Пользуйся туалетом на другой стороне здания или другом этаже.

* Много говоришь по телефону? Купи радиотелефон и ходи во время разговора.

Еще одно средство, о котором взрослые редко вспоминают, но которое может принести большую пользу, - это дневной сон. Но помни, что оптимальная продолжительность дневного сна – 20 минут. Конечно, немногие имеют возможность прикорнуть на работе – но если такая возможность есть, не упускай ее!

Каков бы ни был метод, попробуй найти приемы, которые работают для тебя. Помни: если ты не хочешь быть выжатым лимоном под конец рабочего дня... просто не будь им!

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