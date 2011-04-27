Состояние здоровья украинки в Ливии нормальное - МИД

Состояние здоровья гражданки Украины, которая пострадала в результате минометного обстрела в Ливии, нормальное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, украинка находится в госпитале города Бенгази, ей оказывается необходимая помощь.

«Хотелось бы развеять мифы, которые были запущены в СМИ по поводу ампутации ног. Действительно, у нее пострадали конечности, но, по нашей информации, состояние ее здоровья нормальное и речь об ампутации не шла», - сказал А.ДИКУСАРОВ, отметив, что после прохождения лечебного курса она будет отправлена в Украину.

Он также сообщил, что 23 апреля на переходе Салюм украинские дипломаты встретили гроб с телом гражданина Украины, который погиб 20 апреля в Мисурате в результате минометного обстрела, и доставили в Каир (Египет). После проведения необходимых процедур в ближайшее время гроб с телом украинца будет отправлен в Украину.