Каблуки тренируют мышцы ног лучше спорта

Специалисты из Новой Зеландии доказали, что ходьба на высоких каблуках намного лучше тренирует все мышцы нежели любой вид спорта. К сожалению, такая обувь не только отлично тренирует мышцы ног, но и очень опасна для человека.

Результат проведенных наблюдений за любительницами высоких каблуков показал, что полученные в результате ношения шпилек травмы, в несколько раз сложнее и опасней травм, которые можно получить во время занятий спортом. Чаще всего девушки страдают от вывиха лодыжки, перелома запястья и даже травмы головы. Все это можно получить в результате падения с высоких шпилек.

Кроме того, молодые девушки, начиная с двадцатилетнего возраста, страдают от деформации стопы, которая возникает из-за регулярного ношения высоких каблуков. Поэтому специалисты рекомендуют всем девушкам молодого возраста правильно подбирать обувь и быть очень аккуратными в такой обуви во время танцев в ночных клубах, особенно когда девушки употребляют горячительные напитки. И не нужно забывать, что чем выше каблук, тем больше нагружен позвоночник.

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