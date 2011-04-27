Целебные подушечки от стресса

Подушечки, наполненные целебными травами, помогают снять последствия стресса и переутомления.

Сделать такую подушечку довольно просто. Сшейте из хлопковой ткани маленькую наволочку (40х40 см) и не очень туго набейте ее высушенной травой. Такая подушечка послужит вам два года, затем ее нужно обновить, заново набив травой.

Вот несколько способов применения целебных подушечек.

Из календулы. Используются не только цветки, но и листья календулы. Такая подушечка предохраняет от инфекционных заболеваний и избавляет от головной боли.

Из молодых побегов хвои. Подложив такую подушечку под голову, вы гарантируете себе крепкий и глубокий сон. Кроме того, она полезна при легочных и сердечных заболеваниях.

Из валерианы. Для ее приготовления можно воспользоваться корнем валерианы, купленным в аптеке. Но лучше самим собрать наземную часть растения во время цветения. Набитая сухими листьями и стеблями валерианы подушечка — прекрасное средство от бессонницы.

Из березовых листьев. Набитую собранными в мае и хорошо высушенными листьями березы подушечку применяют для профилактики простудных заболеваний и гриппа. Помимо этого, она избавляет от головной боли и оказывает как общеукрепляющее действие.

Из травы мелиссы. Ее собирают во время цветения. Подушечка из мелиссы помогает при неврозах, психозах и бессоннице.

Из листьев сирени. Их собирают после цветения и сушат. Сиреневая подушечка предохраняет от инфекционных заболеваний и помогает при головной боли.

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