Соя поможет пережить менопаузу

Исследователи Лос-анджелесского Медицинского центра изучили влияние сои и соевых продуктов на женский организм в сложный период для каждой женщины под названием менопауза.

Оказывается, в сое содержится растительное вещество – фитоэстроген, которое способно имитировать работу женского гормона эстрогена. А, как известно, в период менопаузы у женщины снижается уровень этого гормона и наступает климакс, который сопровождается бессонницей и очень сухой кожей. Специалисты предлагают в таких случаях проходить терапию эстрогенами, однако она усиливает рост слизистой оболочки матки, в результате чего есть вероятность возникновения рака.

Зато фитоэстрогены не имеют никаких побочных эффектов и отлично помогут справиться с менопаузой. Специалисты рекомендуют в этот период есть соевые продукты, чечевицу, нут и клевер, которые богаты фитоэстрогенами.

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