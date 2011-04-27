Соя поможет пережить менопаузу

11:29, 27 апреля 2011
Зарубежные новости
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Имитирует женский гормон

Исследователи Лос-анджелесского Медицинского центра изучили влияние сои и соевых продуктов на женский организм в сложный период для каждой женщины под названием менопауза.

Оказывается, в сое содержится растительное вещество – фитоэстроген, которое способно имитировать работу женского гормона эстрогена. А, как известно, в период менопаузы у женщины снижается уровень этого гормона и наступает климакс, который сопровождается бессонницей и очень сухой кожей. Специалисты предлагают в таких случаях проходить терапию эстрогенами, однако она усиливает рост слизистой оболочки матки, в результате чего есть вероятность возникновения рака.

Зато фитоэстрогены не имеют никаких побочных эффектов и отлично помогут справиться с менопаузой. Специалисты рекомендуют в этот период есть соевые продукты, чечевицу, нут и клевер, которые богаты фитоэстрогенами.

newsmax.com.ua

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