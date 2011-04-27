Похудеть помогает суп

Диетологи рекомендуют выпивать за 15-20 минут до еды стакан-полтора жидкости. Зачем? Жидкость наполняет желудок, оставляя меньше места для твердой пищи, поэтому вы съедаете меньше. Но если вода усваивается организмом моментально, то рыбный, мясной или овощной отвар (проще говоря, суп) – это концентрированная жидкость, наполненная питательными веществами и усваиваемая намного медленней. Поэтому после небольшой тарелки супа чувство сытости сохраняется дольше, чем после стандартной порции «твердой» пищи. Чтобы умерить аппетит и не переедать, рекомендуется добавить в свой ежедневный рацион различные супы. Супы на овощном бульоне содержат немного калорий, но благодаря содержащейся в них жидкости, мгновенно избавляют от чувства голода, и ощущение сытости сохраняется дольше.

Согласно результатам научных исследований, влечение еды в действительности сродни наркомании. Британские эксперты провели эксперимент, в котором приняли участие 2 группы женщин: в первой были женщины с лишним весом, а во второй – с нормальным или малым весом. Участницы в течение двух недель ежедневно должны были съедать одну порцию любимого лакомства с содержанием 300 ккал (шоколадных конфет, мороженого и т.д.). Группа «стройных» женщин моментально утратила интерес к лакомствам, а вот женщины с избыточным весом подверглись обратной реакции – они хотели всё больше и больше.

Совет сладкоежкам: если вам сложно удержаться, задействуйте воображение, например, представьте свое желанное лакомство лежащим на куске сырого мяса или рыбы. Это охладит ваше влечение в «запретному» лакомству.

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