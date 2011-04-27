Чем опасны магниты в игрушках

По словам специалистов, игрушки с наличием магнитов считаются опасными для детей. Ребенок играя с игрушками может случайно проглотить магнит. В США были зафиксированы 128 случаев глотания детьми магнитов.

Пятилетние дети становились жертвами проглоченного магнита. Родителям не рекомендуется покупать на праздники, к дню рождения игрушки с магнитами, которые очень опасны для детей.

Лучше всего купить обычные, простые игрушки без наполнителей и магнитов. По словам врачей, необходимо вовремя распознать признаки случившегося. Обычно у ребенка проглотившем магнит появляются симптомы связанные с простудой.

При этом может появиться рвота, судороги, тошнота, боли в животе. Некоторые родители могут опоздать с диагностикой, если ошибочно поставить диагноз ребенку. Если не вовремя обратиться к врачу, это может привести к развитию тяжелых инфекций и даже к летальному исходу.

При этом ребенку проводят операцию. По словам ученых, многие проводимые операции являются порой очень сложными. Родители должны следить постоянно за детьми, чтобы не допускать подобных ситуаций.

mndg.ru