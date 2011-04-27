Американец сошел с ума от спама

28-летний житель Нью-Йорка Джереми Клэнси в прямом смысле слова сошел с ума от спама. Сейчас он является пациентом психиатрического госпиталя Грейстоуна Парк. Врачи утверждают, что сталкиваются с подобным явлением впервые. Это первый случай в мире, когда распространение спама в интернете возбудило психику здорового человека, сообщает supreme2.ru.

По словам Джереми Клэнси, спам в почтовом ящике и социальных сетях, где он проводит большую часть своего времени, довел его до того, что он стал разыскивать абсолютно каждого адресата, не жалея собственного здоровья и практически потеряв нормальный сон.

Всего лишь за неделю Джереми удалось установить личности 23 потенциальных спамеров, проживающих в Нью-Йорке. Вечерами он тайно посещал дома своих обидчиков и обрезал им проводы в надежде на то, что те хоть на время оставят его в покое.

Но лишить доступа к интернету Джереми Клэнси удалось лишь 7 человек, после чего его задержала полиция. В ходе разбирательства было установлено, что задержанный страдает психологическим расстройством и был направлен в психиатрический госпиталь.

Как сообщалось ранее, по итогам 2010 Украина вошла в десятку европейских стран с наибольшим количеством ссылок на поддельные веб-сайты и спама, рассылаемого организованными сетями спам-зомби.