Пасхальный кролик объявлен врагом №1

Безобидные шоколадные кролики, которые являются традиционными пасхальными подарками для детей в англоязычных странах, должны уже в ближайшее время быть объявлены врагами всего прогрессивного человечества.

Соответствующее заявление было сделано австралийским исследователем Натаном Гриллсом (Nathan Grills), который утверждает, что именно шоколадные подарки являются одной из причин развития ожирения у детей и подростков.

Стоит отметить, что несколькими годами ранее тот же исследователь призывал объявить настоящую войну символу Рождества Санта-Клаусу, объемный живот которого якобы пропагандирует прелести жизни с избыточным весом.

newsland.ru