По Европе стремительно распространяется корь

Тридцать стран Европейского региона ВОЗ сообщили о выраженном росте заболеваемости корью: общее число случаев за период с начала 2011 г. достигло 6500. Данные эпидемиологических расследований и лабораторного генотипирования подтверждают распространение вирусов в ряде стран Региона и их экспорт в другие регионы мира. Вспышки и дальнейшее распространение кори вероятно будут продолжаться до тех пор, пока остаются восприимчивые люди, которые не были иммунизированы вообще или не получили своевременных прививок в соответствии с плановым календарем. Рост международных поездок в течение пасхальных праздников будет способствовать дальнейшему повышению риска экспорта и завоза кори.

Все это дает убедительное обоснование для всемерного содействия проведению европейской недели иммунизации (ЕНИ), которая состоится в период с 23 по 30 апреля 2011 г. В этом году участие в данной инициативе примут свыше 50 стран, наибольшее число с 2005 г., когда была проведена первая ЕНИ.

“В условиях значительных масштабов перемещения населения перед странами, имеющими общие границы, встают общие угрозы для здоровья, – сказала Zsuzsanna Jakab, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. – Поэтому для профилактики и борьбы с болезнями, такими как корь, в Регионе необходимо создавать прочные партнерства. Европейская неделя иммунизация позволяет напомнить о достигнутых крупных успехах в области иммунизации, но также и о том, что еще многое предстоит сделать – причем безотлагательно!”

В рамках мероприятий, приуроченных к ЕНИ-2011, Европейское региональное бюро ВОЗ организует официальную региональную презентацию, которая состоится в Брюсселе, Бельгия, 26 апреля в 10:00 (CET). Презентацию откроет принцесса Бельгии Матильда, выступающая в качестве специального представителя ЕРБ ВОЗ по иммунизации. Вслед за стартом будет проведено обсуждение за круглым столом по проблеме вспышек кори с участием представителей ряда европейских стран, где в настоящее время протекают вспышки.

“ЕНИ-2011 послужит платформой для развития сотрудничества стран по совместному планированию профилактических мер и эффективных действий в ответ на общие угрозы, обусловленные болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин, – сказала г-жа Jakab. – Только путем такого сотрудничества мы сможем обеспечить рост охвата вакцинацией и достичь цели элиминации кори и краснухи к 2015 г.”

В Бельгии национальная система эпиднадзора сообщила о 100 случаях кори с начала 2011 г. При этом в течение всего 2010 г. в стране было зарегистрировано лишь 40 случаев этой инфекции. В очаге данной вспышки, г. Гент, вирус поражает преимущественно детей в возрасте до одного года (и поэтому неиммунизированных), а также учеников в школах антропософского направления (не привитых вследствие воззрений, принятых в данном философском течении).

Самая крупная вспышка произошла во Франции: за период с января по март 2011 г. там официально зарегистрировано 4937 случаев кори – почти столько же, сколько было отмечено за весь 2010 г. (5090 случаев). В соответствии с рекомендациями ВОЗ, Национальная служба иммунизации предпринимает меры по вакцинации детей, в том числе в возрасте девяти месяцев, а также рекомендует вакцинацию для всех неиммунизированных или не полностью иммунизированных детей старше девяти месяцев и взрослых. Значительные вспышки также наблюдаются в бывшей югославской Республике Македония, Испании (Андалусия), Сербии и Турции.

В глобальном масштабе корь остается одной из ведущих причин смерти среди детей раннего возраста, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. В целях предупреждения дальнейшего экспорта и импорта кори как в границах Региона, так и за его пределами, ЕРБ ВОЗ призывает органы здравоохранения государств-членов всемерно содействовать проведению иммунизации лиц, которым предстоят международные поездки, и создавать для этого все необходимые условия.

В ознаменование Европейской недели иммунизации в странах проводятся различные мероприятия в соответствии с наиболее актуальными потребностями в данной области. Так, семь государств-членов (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) в апреле–мае 2011 г. проведут синхронизированные раунды дополнительных мероприятий по иммунизации с применением трехвалентной оральной полиовакцины (тОПВ). Многие из данных мероприятий пройдут в течение Европейской недели иммунизации и будут расценены как ее составная часть.

В Албании состоится субрегиональное совещание, на котором соберутся представители свыше 10 стран для того, чтобы обсудить совместные меры по наращиванию охвата иммунизацией мигрантов и другие уязвимые группы населения. Другие государства-члены будут участвовать в ЕНИ путем проведения медийных акций и информационных кампаний, пресс-конференций и работы передвижных прививочных бригад, а также организуя встречи, семинары, конференции и учебные мероприятия для работников здравоохранения.

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