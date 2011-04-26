Чем опасны гормональные контрацептивы?

Специалисты из медицинской школы при Бостонском университете выяснили, что современные гормональные оральные контрацептивы нередко становятся причиной образования тромбов.

В препаратах более раннего поколения использовался гормон левонргестрел. В новых препаратах он был заменен на дроспиренон, который и провоцирует развитие тромбов в венах ног или таза. Исследователи обнаружили, что риск тромбоэмболии в препаратах на основе дроспиренона увеличен в несколько раз.

По статистике, около 100 млн женщин во всем мире пользуется оральными контрацептивами. И на данный момент нет весомых аргументов того, что таблетки нового поколения действуют эффективнее, чем те, что были разработаны ранее.

likar.info