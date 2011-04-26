Мармелад выводит тяжелые металлы из организма

По словам ученых, свинец из организма смогут вывести желированные джемы, мармелад, желе. Они содержат пектин, который имеет необычную химическую структуру, благодаря которой связываются тяжелые металлы.

При употреблении мармелада свинец выходит значительно быстрее. Во многом свойства пектина выше аналогичных веществ: целлюлозы, лигнина, активированного угля. В целях проверки эффективности пектина ученые проводили испытания на крысах.

Две недели ученые вводили раствор свинца в желудки крыс, который был в четыре раза больше нормы. Свинец откладывался в печени, что привело к увеличению печени. Количество свинца не снизилось, что свидетельствовало о невозможности вывода яда.

После введения грызунам пектина, показатели печени значительно улучшились спустя две недели. По словам ученых, с помощью пектина в дальнейшем можно будет выводить и тяжелые металлы.

doctor-prof.ru