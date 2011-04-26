Мята лечит кишечник

Ученые впервые смогли объяснить, как мята помогает снять синдром раздраженного кишечника. Этот недуг затрагивает до 20% населения .

Исследователи из Университета Аделаиды поясняют, что мята активизирует «антиболевой» канал в толстой кишке, успокаивая воспалительные боли в желудочно-кишечном тракте, пишет NEWSru.

Доктор Стюарт Брирли отмечает, что мята давно широко применялась в натуропатии, однако до сих пор не было клинических данных, позволяющих понять, почему она так эффективна в облегчении боли.

«Наше исследование показывает, - говорит он, - что мята действует через определенный канал, называемый TRPM8, уменьшая боль в чувствительных волокнах, особенно, активированных горчицей и перцем. Потенциально это первый шаг в определении нового типа общего клинического лечения синдрома раздраженного кишечника».

Синдром раздраженного кишечника (СРК) - желудочно-кишечное расстройство, вызывающее боль в животе, вздутие, диарею или запор. Этот недуг затрагивает примерно 15-20% взрослого населения Земли (около 22 миллионов), две трети больных - женщины. На сегодня определенного лекарства от СРК не существует. Синдром может появляться и исчезать на протяжении всей жизни человека.

У некоторых людей симптомы СРК появляются после употребления жирной и острой пищи, кофе и алкоголя, но, по словам врачей, причины заболевания могут быть сложнее. Существует мнение, что СРК связан с перенесенным гастроэнтеритом (воспаление желудка и кишечника). В некоторых случаях синдром может быть вызван пищевым отравлением, стрессом, реакцией на антибиотики, а в иногда объясняется наследственностью.

focus.ua