Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у Соломоновых островов

Подземные толчки магнитудой 6,9 зарегистрированы сегодня в Тихом океане у побережья Соломоновых островов.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 04.16 по UTC (всемирному координированному времени), находился в 171 километре к юго-востоку от города Хониара - столицы Соломоновых островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 81,6 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе возникновения цунами также не сообщалось.

В этом же районе 7 марта произошло землетрясение магнитудой 6,6. Никто не пострадал.

Подземные толчки магнитудой 6 и выше считаются опасным землетрясением, способным разрушить инфраструктуру и привести к гибели людей.