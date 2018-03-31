Проростки - эликсир жизни

Один из основателей биоэнергетики, лауреат Нобелевской премии Альберт Сен-Дьерди писал о чудодейственных свойствах ростков пшеницы: «Я с детства был слабым и болезненным. Непрерывные простуды, обострения гастрита мучили меня всю жизнь. Но с тех пор, как я каждый день съедаю порцию ростков, - поразительно! – перестал болеть». А ведь он начал употреблять их на 70-м году жизни.

Целебные свойства проросшей пшеницы были известны еще за три тысячи лет до нашей эры. Ее называли эликсиром жизни и применяли как омолаживающее средство. Сейчас диетологи рекомендуют пожилым проростки не только пшеницы, но и гороха, бобов, кукурузы, проса, редиса, подсолнечника.

Проростки пшеницы способствуют восстановлению всех жизненно важных функций организма: улучшают работу желудочно-кишечного тракта, печени, сердца, увеличивают остроту зрения, помогают сбросить лишний вес.

В чем же секрет силы прорастающего зерна?

Все растения и плоды растут и созревают под благодатными лучами солнца, поглощая его энергию. Семена и зерна накапливают ее и щедро делятся ею с нами, наполняя нас живительной силой.

При прорастании зерна белки, жиры и углеводы распадаются образуя легко усваиваемые сахара, жирные кислоты, аминокислоты и витамины. «Когда зерно прорастает, в нем значительно возрастание содержание витамина Е, очень важного для пожилых, - рассказывает доктор медицинских наук, профессор Р.Клещева. – Он активизирует жизнедеятельность организма и замедляет процессы старения, в частности, за счет способности нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки. В проросших зернах пшеницы витамина Е около 20-25 мг на 100 г веса, тогда как в непроросшем зерне всего 6-7 мг, а в черном и белом хлебе – околол 2 и 1,4 соответственно».

В пищу идет все проклюнувшееся зернышко целиком со своими оболочками. А это и витамины группы В (количество этих витаминов в проростках пшеницы в 10 раз больше, чем в зерне), и клетчатка, которая активно выводит токсины из организма, «спасая» от многих болезней пищеварительной системы, в частности, от язвы желудка, рака, полипов, запоров и т.д.

Кроме пшеницы можно проращивать и другие злаки и семена: рожь, овес, гречиху, все бобовые культуры, ячмень, лущеный подсолнечник, редис, кукурузу и даже арахис!

1. Промойте холодной водой 50-100 г зерен (это суточная норма для одного человека, однако начинать можно и с меньшего количества).

2. Всплывшие зерна нужно выбросить – они не прорастут.

3. Засыпьте зерна в плоскую стеклянную или фарфоровую посуду слоем не более 2 см для обеспечения равномерного прорастания. Можно насыпать либо на марлю, либо непосредственно на дно посуды. Сверху накройте марлей, залейте водой комнатной температуры до верхнего уровня зерна.

4. И поставьте в теплое затемненное место.

5. Следите, чтобы в толще зерна сохранялась влага и хотя бы один раз перемешайте их для равномерного смачивания водой и эффективного прорастания.

Прорастание зерен до рекомендованных 1-3 мм происходит примерно за сутки-двое, в зависимости от температуры окружающей среды и качества зерна. Можно использовать в пищу зерна с чуть проклюнувшимися ростками и даже просто набухшие. Прорастание происходит не одновременно, и те, которые еще не проклюнулись, но уже налились соками – не менее полноценный продукт.

Как прорастить овощные семена

1. 2 ст.л. семян (гороха, редьки, редиса, сои) засыпьте в банку, залейте прохладной водой – на 6-7 см выше поверхности семян.

2. Через 12 часов воду слейте и хорошенько промойте семена. Воду слейте, банку положите на бок, покатайте, чтобы семена распределились по стенкам, и накройте темной тканью, обеспечив доступ воздуха.

3. Промывайте семена ежедневно, но излишков воды не оставляйте. Через 3-5 дней банку можно поставить на окно – дня на два, чтобы ростки зазеленели. Если держать на свету дольше, они станут горькими.

Проростки соевых бобов и гороха надо подвергнуть бланшированию в кипящей воде в течение короткого времени. А фасоли, чечевицы и люцерны – можно спокойно есть в сыром виде.

Перед приготовлением проросшие зерна промывают и пропускают через мясорубку. Полученную массу заливают кипятком или горячим молоком в соотношении 1:1, добавляют мед по вкусу. Получается полезное и вкусное блюдо, которое лучше всего съедать за завтраком, причем желательно всю порцию сразу, чтобы не оставлять на следующий день.

Проросшие зерна можно также высушить, смолоть в кофемолке и добавлять в разные блюда.

Наконец, молодые побеги можно просто есть с любой салатной заправкой или сами по себе. Исключительно полезен и сок из них.

Проростки гречихи имеют слегка ореховый вкус; повышают уровень гемоглобина, укрепляют капилляры и стенки кровеносных сосудов. Особенно полезны при сахарном диабете, анемии, болезнях сердца и гипертонии, при хронических стрессах и простудных заболеваниях.

В проростках пшеницы и ржи много минеральных веществ. Они помогают легче переносить последствия стрессов, улучшают состояние кожи и волос, помогают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И самое главное - замедляют процесс старения.

Проростки овса очень полезны при заболеваниях легких и органов пищеварения.

Проростки подсолнечника нормализуют кислотно-щелочной баланс в организме.

В проростках бобовых белка не меньше, чем в мясе. Ценность их также в том, что их можно быстро приготовить. Это позволяет сохранить от разрушения витамины и другие полезные вещества. Достаточно 3-7 минут прокипятить их или просто добавить в суп и оставить томиться.

Проростки чечевицы стимулируют кроветворение, поэтому полезны при анемии и потере крови. В проростках сои присутствует полный набор аминокислот, необходимых человеку. Это хорошее средство профилактики образования камней в желчном пузыре. Кроме того, проростки сои уменьшают свертываемость крови и избавляют от излишков холестерина, предупреждая сердечно-сосудистые заболевания.

3vozrast.ru