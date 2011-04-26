На Кубани в России - сибирская язва, госпитализированы 6 человек
11:33, 26 апреля 2011Зарубежные новости
0
Ведется расследование
В городе Армавир на Кубани (РФ) правоохранительные органы расследуют причины вспышки сибирской язвы.
Как передает ИТАР-ТАСС, установлено, что две сотрудницы городской больницы заразились во время разделки говяжьих туш на пищеблоке.
Руководитель фирмы, поставляющей мясо для пищеблока, задержан и дает объяснения.
Заболевшие женщины доставлены в инфекционную больницу в Краснодаре. Еще четыре человека госпитализированы с подозрением на сибирскую язву.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter