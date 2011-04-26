Свежий сок поможет при ожирении

В ходе проведенных исследований выяснилось, что употребление свежевыжатого сок помогает предотвратить появления ожирения, а также снижает риск появления сахарного диабета. Эти данные были получены на основе многолетних исследований.

В исследованиях принимали участие 14 тысяч женщин и мужчин в возрасте от 19 лет. Ученые пришли к выводу, что ежедневно необходимо употреблять стакан свежего фруктового сока, что на 38% снижает возможность возникновения ожирения и на 52% появления диабета.

По словам специалистов, в свежевыжатом соке много витаминов, и употребляющие ежедневно сок, люди не страдают нехваткой витаминов.

Кроме этого, люди редко болеют простудными заболеваниями, у них улучшается самочувствие, в сравнении с теми, кто не ежедневно пьет сок.

По словам врачей, люди употребляющие каждый день сок всегда находятся в прекрасной форме, выглядят бодрыми и физически выносливыми.

doctor-prof.ru