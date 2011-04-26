Интернет-знакомства укрепляют здоровье

Специалисты пришли к мнению, что интернет-знакомства могут быть полезны для психологического здоровья. Главное условие - ими, как и любым лекарством, не стоит злоупотреблять.

По мнению сексолога, психотерапевта Евгения Кульгавчука, виртуальные знакомства можно рассматривать с положительной стороны тогда, когда они используются в качестве стартовой возможности для обустройства личной жизни, пишет GZT.RU.

"Иногда сайты знакомств я использую как психотерапевтический инструмент и человеку рекомендую, особенно в тех случаях, когда он проходит этап реабилитации после развода. Или, допустим, у человека заниженная самооценка, депрессивное состояние, он считает, что на него никто не может посмотреть. Тогда я рекомендую заводить друзей в социальных сетях, не обращая внимания на качество",— рассказывает Евгений Кульгавчук.

newsland.ru