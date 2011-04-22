Какие позы самые полезные для сна
Как спишь, так себя и чувствуешь
В какой позе спишь, так себя на утро и чувствуешь.
На боку
Плюсы: те же, что и при сне на спине, плюс — меньше вероятность храпа.
Минус: могут затечь рука или нога.
Выбирай не слишком пышную подушку, чтобы голова была не слишком высоко относительно тела. В противном случае будет болеть шея.
На спине
Плюсы: предотвращает боли в шее и голове.
Минус: храп
Тело находится в нейтральном положении, не искривлено. Позвоночник прямой, голова находится чуть выше туловища — идеальная позиция. Но не для твоей девушки, если ты храпишь.
Поза эмбриона
Плюсы: никакого храпа
Минус ы: возможны боли в спине и шее
«Скрюченная» позиция может не только отозваться болью на утро, но и мешает свободному дыханию — ведь зажимается диафрагма.
На животе
Плюсы: почти никакого храпа
Минусы: затрудненное дыхание, возможны боли в шее
Тут совет один — лучше не спи на животе.
Если у тебя есть проблемы со сном, посмотри нашу справку по снотворным препаратам. Но помни, что прежде чем принимать препараты, обязательно проконсультируйся с врачом!