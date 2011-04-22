Какие позы самые полезные для сна

В какой позе спишь, так себя на утро и чувствуешь.

На боку

Плюсы: те же, что и при сне на спине, плюс — меньше вероятность храпа.

Минус: могут затечь рука или нога.

Выбирай не слишком пышную подушку, чтобы голова была не слишком высоко относительно тела. В противном случае будет болеть шея.

На спине

Плюсы: предотвращает боли в шее и голове.

Минус: храп

Тело находится в нейтральном положении, не искривлено. Позвоночник прямой, голова находится чуть выше туловища — идеальная позиция. Но не для твоей девушки, если ты храпишь.

Поза эмбриона

Плюсы: никакого храпа

Минус ы: возможны боли в спине и шее

«Скрюченная» позиция может не только отозваться болью на утро, но и мешает свободному дыханию — ведь зажимается диафрагма.

На животе

Плюсы: почти никакого храпа

Минусы: затрудненное дыхание, возможны боли в шее

Тут совет один — лучше не спи на животе.

Если у тебя есть проблемы со сном, посмотри нашу справку по снотворным препаратам. Но помни, что прежде чем принимать препараты, обязательно проконсультируйся с врачом!

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