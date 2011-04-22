Наши болезни зависят от цвета волос

Светловолосые люди являются самыми уязвимыми. Об этом повсеместно говорят ученые. Они считают, что склонность к болезням у людей со светлыми волосами из-за светлой кожи.

Белокурые чаще болеют раком кожи. Вдобавок, светловолосые люди более чувствительны к боли.

Организм людей с темной кожей и темными волосами стойче к болезням. А среди рыжих больше всего аллергиков.

При этом, как показывают исследования, люди с длинными волосами спокойные, консервативные и ценят душевный покой. А вот любители часто менять прическу всегда ищут себя.

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