4-летний ребенок после клинической смерти рассказал, что "рай и правда есть"

"Рай и правда есть" - так называется книга американского пастора Тодда Бэрпо из штата Небраска, ставшая хитом предпасхального литературного сезона в США. В книге он описывает историю, случившуюся с его 11-летним сыном Колтоном 7 лет назад.

Когда мальчику было всего 4 года, у него лопнул аппендикс. Врачи, делавшие операцию, были уверены, что он не выживет. Но Колтон выжил и позже рассказал родителям о том, как он побывал в раю, когда находился без сознания на операционном столе. Поразительным было то, что во время своего видения, мальчик узнал то, что по обычной земной логике он совершенно не мог знать.

Так, к примеру, он сообщил отцу, что встретил на небе свою сестренку, о существовании которой ничего не знал - родители никогда раньше не рассказывали мальчику про то, что у матери несколько лет назад был выкидыш. Маленький Колтон также утверждал, что познакомился в раю с собственным прадедушкой. С ним в земной жизни мальчик тоже не встречался, но после "свидания" на небесах с легкостью опознал прадеда на фотографии, где тот был сфотографирован молодым.

По словам Колтона, там, где он побывал - все молодые. "Вам там понравится", убеждал он всех.

Его отец - пастор Тодд Бэрпо - написал книгу о внеземном опыте своего сына только через несколько лет после операции в соавторстве с Линн Винсент, известной также творческим содружеством с Сарой Пэйлин.

Книга стала бестселлером совсем неожиданно. Она вышла еще в ноябре прошлого года недорогим изданием в бумажной обложке, тиражом в 40 тыс экземпляров. Однако, сразу же привлекла к себе огромный интерес. К настоящему времени выпущено уже 3,4 млн экземпляров, а в последние 3 недели "Рай и правда есть" держался в списке бестселлеров на первом месте.

Юный герой стал знаменит. Его часто показывают по общенациональным телеканалам и, возможно, снимут по книге художественный фильм.

Американская газета "Ю-Эс-Эй тудей" посвятила истории Колтона Бэрпо в четверг на Страстной неделе главную статью номера.

ИТАР-ТАСС