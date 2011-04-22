Ликвидаторы аварии на «Фукусиме» боятся умереть от переутомления

Ликвидаторы аварии на японской АЭС «Фукусима-1» находятся в состоянии стресса от переутомления, тяжелых условий труда, многие из них сами потеряли близких и имущество в результате землетрясения и цунами 11 марта.

Это показало обследование, которое провел среди сотрудников атомной станции профессор университета «Эхимэ» Такэси Танигава. Он в течение нескольких дней опрашивал этих людей на АЭС «Фукусима-2», где ночуют около 200 участников аварийной операции на расположенной рядом аварийной «Фукусиме-1».

«Многие жалуются на трудности со сном, говорят об опасности депрессии или даже смерти от переутомления», – рассказал профессор. Работники страдают и от ощущения своей личной вины за аварию на станции.

В конце каждого трудового дня ликвидаторы проходят процедуры дезактивации. Они ночуют на полу гимнастического зала в спальных мешках. Ликвидаторам дают еду три раза в день, но она очень однообразна – консервы и полуфабрикаты быстрого приготовления. Большинство работает вахтовыми сменами по четыре дня подряд, когда они не имеют даже возможности нормально помыться. Затем ликвидаторам дают два выходных.

«Более 80% работников раньше жили в пределах 20-километровой зоны вокруг АЭС, откуда сейчас эвакуировано население из-за высокого уровня радиации, – уточнил профессор. – Некоторые люди потеряли родственников в результате цунами».

Сейчас на выходные они вынуждены приезжать в эвакуационные пункты, где ютятся их семьи. Некоторые ликвидаторы жаловались, что там их оскорбляют как работников компании, ответственной за выброс радиации и страдания людей из зараженной зоны. Они находятся в состоянии хронического стресса, который может привести к ошибкам на работе и к болезням в будущем, предупреждает профессор Танигава..

По материалам «Газета.ру»