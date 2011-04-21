Европа в эти дни страдает от небывалой жары

Необычная для этого времени жара воцарилась в нескольких европейских странах. Рекордные температуры были отмечены в Бельгии, Нидерландах, Германии и Франции.

Так, во Франкфурте температура достигла плюс двадцати девяти градусов, в Брюсселе - плюс двадцати пяти. Самым популярным местом досуга для жителей городов стали парки и места, вблизи фонтанов. Метеорологи уверяют - тепло сохранится и до Пасхи.

А вот в странах Юга Европы - наоборот, прохладнее, чем обычно в апреле - около восемнадцати градусов выше нуля.

Напомним, Австралия страдает от проливных дождей: уровень воды в реке Банжел-крик поднялся до 7,5 м. Власть прибегла к эвакуации населения.

Также в США в результате осадков и таяния снега реки на востоке США вышли из берегов.

ru.tsn.ua