Украинского врача в Ливии убило снарядом

Среди около 10 гражданских, которые погибли 21 апреля в результате минометного обстрела ливийского города Мисурата, оказался украинский медик.

Как рассказал ливийский коллега погибшего, украинский врач был нейрохирургом. Он и его жена, которая работала вместе с ним медсестрой, паковали чемоданы, собираясь вернуться на родину, пишет Би-Би-Си.

В результате обстрела Мисураты в среду также погибли двое западных фотожурналистов.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что погибший украинец был врачом, который стал жертвой обстрела. МИД в очередной раз заявило об обеспокоенности из-за того, что некоторые граждане Украины отказываются от предложенной возможности вернуться на родину из таких опасных городов, как Мисурата.

"Не прислушиваясь к нашим рекомендациям, украинцы стали заложниками ситуации в отдельных городах, в частности, в Мисурате, вокруг которого ситуация с безопасностью становится угрожающей для жизни", - сказал спикер МИД Олег Волошин.

По информации дипломатов, в Ливии сейчас остаются около 500 граждан Украины, невзирая на настойчивые призывы украинской власти покинуть страну, где продолжаются бои. Среди украинцев, которые отказываются от эвакуации, много медиков, которые работают в разных регионах Ливии.

www.bbc.co.uk

