Как покрасить яйца и не отравиться

Православным христианам предстоит совершить одну из древних традиций Пасхи – окрашивание пасхальных яиц. Эксперты предупреждают, что к покупкам порошков-красителей нужно отнестись осторожно, поскольку скорлупа яиц имеет пористую структуру и вредные вещества синтетических и смесевых красителей проникают в белок. Эксперты называют 6 красителей, которые опасно использовать для окраски яиц. Они на упаковках значатся как Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129.

Самые безопасные красители - сделанные самостоятельно. Популярный – окраска в луковой шелухе. Цвет получается от бледно-желтого до темно-коричневого. Золотистый оттенок дают березовые листья. Красный цвет придаст сок свеклы, оранжевый – сок моркови, а зеленого можно добиться с помощью шпината.

Оттенки красного также получаются из корня марены или из кошенили(вид насекомых подотряда кокцид, из самок которых добывают красную краску — кармин). Если 2—3 яйца довести до кипения на медленном огне примерно в 0,5 л воды, добавив в нее 5—6 тонких веточек корня марены, получится нежно-розовый цвет телесного оттенка. Предварительно вскипятив марену в том же объеме воды, а затем добавив яйца, мы получим темный красно-пурпурный цвет.

Яйца окрашиваются в прекрасный розовый цвет, если сварить 2—3 штуки в 0,5 л воды, положив в нее 5—6 штук кошенили. Добавив больше кошенили, мы получим очень темный оттенок розового. Немного луковой шелухи (примерно четвертая часть шелухи с большой луковицы), добавленной в любой из этих отваров, — и вам удастся добиться оттенка, почти неотличимого от “священного” алого цвета (если только у вас нет цветков дрока).

Желтый цвет легко получить из корня куркумы (вы найдете его в отделе пряностей почти в любом супермаркете). Самое незначительное количество красителя, примерно восьмая часть чайной ложки, дает яркий светло-желтый цвет. Добавляя краситель, мы получим оранжевый цвет.

Используя луковую шелуху, можно в зависимости от ее количества получить оттенки разной интенсивности: светло-оранжевый, абрикосовый, вплоть до густого ржаво-коричневого. Горсти луковой шелухи более чем достаточно для самого темного цвета.

Мать-и-мачеха и папоротник-орляк окрашивают яйца в светло-зеленый цвет. Может быть, папоротник дает чуть более яркий оттенок. Яйца, крашенные в этих травах, получаются похожими на фазаньи. Если добавить совсем немного луковой шелухи или куркумы, цвет будет интереснее - с оттенком желтизны. А из морковной ботвы получается чудесный бледный желто-зеленый цвет и без луковой шелухи. На 2-3 яйца и 0,5 литра воды возьмите примерно пригоршню сушеной мать-и-мачехи, папоротника-орляка или морковной ботвы.

Размятые ягоды черники, брусники или голубики (ягода должна быть замороженной с прошлого года) с каплей уксуса придадут яичной скорлупе серовато-синий цвет. Если оставить яйца остывать в красителе, цвет может сгуститься до темного серо-фиолетового.

Изумительный оттенок - голубой, как яйца малиновки, - дают внешние листья краснокочанной капусты, если яйца сварить в них, добавив столовую ложку уксуса. Вскипятив отвар, оставьте кастрюлю на час остывать, затем слейте жидкость и оставьте в ней яйца на ночь. Потрясающий цвет будет стоить дополнительных усилий, но старайтесь не поцарапать яйца: краска очень нестойкая.

Магическую силу яиц, окрашенных натуральными красителями, можно значительно увеличить, нанеся на них магические руны и символы. Сделать это можно разными способами. Самый простой, разумеется, - нарисовать знаки и символы на яйце пером и чернилами или даже фломастером. Но есть и способ более натуральный, который особенно годится для темных яиц - коричневых, покрашенных в луковой шелухе: наносите рисунок пером, обмакивая его в лимонный сок или отбеливающую жидкость. Они обесцвечивают краску, и руны и символы оказываются белыми. К натуральным чернилам относятся сок скорлупы грецких орехов, сок лаконоса или желто-оранжевый сок из стебля чистотела (сам стебель можно использовать как перо).

likar.info, slavya.ru