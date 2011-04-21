Как вывести мозоли при помощи лимона

Лимоны давно известны своими полезными свойствами. Свежие лимоны содержат огромное количество витамина C, также в нем есть очень важный витамин P. В дело у лимонов идет все – и мякоть, и кожура, и даже листья.

Недавно стали известны еще одни полезные свойства лимонной кожуры. Они помогут, если вас замучили мозоли на ногах!

Перед сном распарьте ногу в горячей воде, затем насухо вытрите её и приложите к мозоли корочку лимона с небольшим количеством мякоти. Крепко привяжите и оставьте на ночь. Через 3-4 ночи от мозоли не останется и следа.

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