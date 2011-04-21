Оливки защитят сосуды

Индонезийские ученые выяснили, что кроме лекарственных препаратов эффективно снизить уровень кровяного давления можно при помощи даров природы – оливок.

Экспериментальным путем установлено, что натуральные препараты на основе экстракта оливкового дерева так же, как и традиционные медикаменты для понижения давления, снижают систолическое (верхний показатель) давление на 11-13 пунктов.

Эти препараты способствуют укреплению стенок сосудов, снижению уровня холестерина. Кроме того, в отличие от традиционных препаратов лекарство из экстракта оливы не имеет побочных эффектов.

likar.info