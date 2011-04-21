Здорового мужчину видно по пальцам

09:44, 21 апреля 2011
Зарубежные новости
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Безымянный длиннее указательного

Если сексуальный темперамент женщин специалисты советуют определять по форме подбородка, то тестом на сексуальный потенциал мужчин может являться измерение соотношения длины пальцев.

Исследователи говорят, что у мужчин, чей безымянный палец длиннее указательного, в организме вырабатывается большое количество тестостерона – мужского полового гормона. Это количество гормонов влияет и на внешние данные мужчин – у них более симметричные черты лиц. Для девушек такие мужчины более сексуально привлекательны, поскольку они подсознательно выбирают себе партнера для рождения здорового потомства.

likar.info

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