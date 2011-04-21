Половина мясных продуктов заражена стафилококком

Половина мясных продуктов в супермаркетах США заражена стафилококком. К такому выводу пришли эксперты Транснационального института исследования геномики Аризоны. Они проанализировали биологический состав говядины, курятины, свинины и индейки, купленных в продовольственных магазинах Чикаго /штат Иллинойс/, Лос-Анджелеса /штат Калифорния/, Вашингтона, Флэгстаффа /штат Аризона/ и Форт-Лодердэйла /штат Флорида/.

"Проведенные нами тесты свидетельствуют, что большое количество мяса и птицы в нашей стране заражено бактериями стафилококка с устойчивостью к лекарствам", - заявил один из авторов исследования Пол Кайм. По его словам, несмотря на малое количество взятых проб, географический охват исследования, а также тот факт, что оно проводилось как в крупных, так и в малых городах, указывает на его объективность. "Теперь нам необходимо выяснить, насколько большой риск это представляет для потребителей", - добавил Кайм.

Бактерии стафилококка встречаются у 25 проц здоровых людей. Это, по мнению экспертов аризонского института, указывает на недостаточную стерильность на американских фермах и продовольственных предприятиях.

Согласно данным исследования, детали которого будут опубликованы в журнале "Клинические инфекционные заболевания", в 2 проц протестированных упаковок мяса была обнаружен устойчивый к антибиотикам метициллинрезистентный стафилококк. Заражение этой бактерией может привести к трудноизлечимым заболеваниям, в том числе пневмонии и анемии.

По мнению экспертов, появление метициллинрезистентного стафилококка в мясе объясняется распространенной в США практикой добавления антибиотиков в корм животных. Это могло привести к появлению у бактерий устойчивости к лекарственным препаратам.

ami-tass.ru