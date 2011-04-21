Чем опасна курица гриль

Любимые многими блюда, такие как курица гриль и копченый бекон, при частом их употреблении могут вызывать рак.

К таким неутешительным выводам пришли ученые из Университета штата Канзас. Всем известно, что в любых готовых мясных продуктах содержатся канцерогенные соединения. Но в коже курицы гриль и свинине эти показатели превышены в несколько раз. Это канцерогенные соединения, которые обычно присутствуют в мясе. Люди, употребляющие такие амины в больших количествах, имеют повышенный риск развития рака желудка, толстой кишки и рака груди. Если вы не можете отказать себе в употреблении курицы гриль, старайтесь есть ее без кожи, а употребление копченой свинины сведите к минимуму.

povarenok.ru