Как лечить весеннюю бессонницу?

Как всегда, именно британским ученым удалось доказать, что весенняя бессонница – самая «бессонная».

Обычно пора душевных волнений, возникающая после долгой зимней спячки, счастливо переходит в стабильную летнюю расслабленность. Но эта цикличность характерна, в основном, для здоровых людей. Существует опасная категория симптоматиков, для которых бессонница - явление хроническое.

Днем обладатели подобного синдрома засыпают, как говорится, на ходу. Они не могут сосредоточиться на работе, вялость становится опасным фактором для автомобилиста. Никакие средства, будь то обильный прием крепкого кофе или прослушивание энергичной музыки, не способны создать даже иллюзии желанной бодрости. Ситуация меняется ближе к ночи. Вот тогда «бессонники» начинают свой день. Ночью они готовы сворачивать горы, но это уже остается невостребованным окружающими. Бессонница подобного рода может длиться непредсказуемо долго. Можно ли считать ее болезнью?

«Нет конечно, – считает врач-невролог первой категории, остеопат Павел Осипов. – Можно говорить лишь о нарушении фазы сна. Человек может всю ночь проспать, а утром чувствовать себя совершенно разбитым. Чаще всего на бессонницу жалуются люди, которые спят поверхностным, быстрым сном. Не спать можно не более двух дней. Дальше человек начинает буквально сходить с ума. Реальность в его измененном сознании смешивается со сновидением. Между прочим, вывести из такого состояния почти невозможно. Важно установить, из-за чего это происходит. Если причина – стресс, вывод простой. Испытывая постоянный стресс, человек не может избавиться от вызывающих его проблем. Ночью они «всплывают». Черно-белый сон говорит о том, что идет поиск решения проблемы. Событие наблюдается со стороны. Спящий в нем не участвует. Все происходит как в кино. В глубоком цветном сне обычно спящий сам влияет на ход событий. Если черно-белый сон навязчиво транслируется, можно утверждать, что речь идет только о поверхностном сновидении. Если имеет место депрессивное состояние, полученное в результате пережитого острого стресса, сон постоянно прерывается ощущениями страха и тревоги. После подобного пробуждения обычно вновь заснуть не удается. На самом деле, найти во сне решение проблемы практически невозможно. Во сне выстраиваются определенные ассоциативные связи, которые наяву могут оказаться полным бредом. Может присниться научная статья, где запросто формулируется открытие века. Если восстановить увиденное утром, скорее всего, выяснится, что открытие – лишь поток сознания. Исключение составляют лишь… гении. Известно, что они способны не отвлекаясь думать об одной и той же вещи более трех минут. Во сне у них мозг работает интенсивнее, чем у обычных людей, и открытие вполне может случиться. Но гении не похожи на простых индивидов. У них необычайно развито ассоциативное мышление. И очень слабо – конкретное. Эйнштейну в детстве ставили диагноз аутизм. У обычных людей соотношение может быть 50 на 50. Незначительное увеличение в сторону ассоциативного мышления может говорить о наличии яркого таланта, если же значительно зашкаливает, диагностируется шизофрения. Перебор с конкретным мышлением сигнализирует наличие олигофрении».

Впрочем, сон зависит вовсе не от типа личности. Скорее – от образа жизни. Наиболее популярно деление людей на «сов» и «жаворонков». Если характер работы и спутник жизни совпадают с этими характеристиками, бессонница вряд ли случится. Сложнее приходится живущим вместе «совам» с «жаворонками». Они часто раздражают друг друга разными жизненными ритмами. Так же обстоит дело и с работой. Если «сове» необходимо к 9 утра прибывать на службу, а «жаворонку» засиживаться на работе за полночь – продуктивность нулевая. А это, в свою очередь, вызывает стресс. Жить в постоянном стрессе очень вредно. И бессонница – лишь первое звено в последующей потом череде неполадок. Организм, конечно, мобилизуется в стрессовой ситуации. Но его возможности не могут быть неограниченными. Наступает момент, когда он вырабатывает свой ресурс терпения и гибнет. Парадоксальные выводы британских ученых, изучающих природу стрессов, заключаются в том, что стрессы обходят стороной… ленивцев. Тот, кто поздно встает с дивана, живет гораздо дольше, чем спортсмен. Модные диеты тоже, оказывается, сильнейший стресс. Как, впрочем, и утренние пробежки. Питание, конечно, должно быть сбалансировано. Поглощать пищу человек может тогда, когда об этом попросит его организм. Поэтому не нужно бояться легкого вечернего ужина. Еда, поглощенная в спокойном состоянии, хорошо перерабатывается ночью. Организму не надо молить о новой порции, он занят делом. А это, в свою очередь, создает спокойную обстановку для сна. Причем как для «сов», так и для «жаворонков».

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