Запрещено быть в 20-километровой зоне аварии на АЭС в Японии

Премьер-министр Японии Наото Кан прибыл в четверг в префектуру Фукусима и дал распоряжение официально запретить нахождение людей в 20-километровой зоне отчуждения вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает Associated Press.

В результате землетрясения и нескольких аварий на станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС.

Почти все 80 тысяч жителей покинули эту зону, однако некоторые с тех пор вернулись в свои дома, а полиция официально не могла им препятствовать. Как отмечается в сообщении, введением запрета на нахождение в пределах этой зоны власти Японии намерены предотвратить радиоактивное облучение людей, а также мародерство в безлюдных районах.

Японский премьер намерен встретиться в Фукусиме с представителями местных властей и эвакуированными, сообщает РИА "Новости" .