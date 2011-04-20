Как лечить аллергию

У многих людей кожа странно реагирует на металл. Стоит надеть ремень с металлической пряжкой – на второй день появляется сыпь. От сережек опухают уши, от браслетов – руки чешутся. Это не странная реакция, а настоящая аллергия на металл, которая со временем приводит к дерматиту.

От контактного дерматита страдает около 5-10% населения. Объясняется все просто: многие металлы при контакте с кожей человека могут медленно растворяться и проникать через роговой слой эпидермиса. Затем, они изменяют белок тканей настолько, что организм не желает их воспринимать, как свои. В результате развивается аллергическая реакция.

Лечат контактный аллергический дерматит противоаллергическими мазями и антигистаминными препаратами. Врач-дерматолог разъяснит, какие препараты нужны больному и сколько будет длиться курс лечения. Но основное лечение исключает любой контакт кожного покрова с аллергенным металлом. Иначе дерматит будет возникать снова и снова. После курса лечения можно надевать любимый ремень или браслет, но не больше, чем на два часа и максимум – раз в неделю.

immunoterapia.ru