Диета хороша только для диетолога

Следовать строжайшей диете, чтобы влезть в 40-й размер? Это самая большая ошибка, по словам Марка Мессеге, гуру хорошего самочувствия в центре в Мелеццоле, в Умбрии, куда приезжают с целью восстановить форму. Он говорит о лишних килограммах и о желании людей сбросить эти килограммы: "Диеты приводят только к увеличению веса".

Но как голодный человек может потолстеть с ничего? "Именно так", – безжалостно говорит он. "Каждую неделю в СМИ появляется более 80 новых диет, и число людей, страдающих ожирением, увеличивается в Италии ежегодно на 2%. Вам не кажется это странным? Низкокалорийные жесткие диеты приводят лишь к тому, что человек теряет удовольствие от жизни, от общения, от вкуса еды. И это все вредно для здоровья. Мы играем со здоровьем людей. В эти годы популяризация самых странных диет, придуманных, чтобы заставить людей похудеть, привела лишь к распространению булимии, анорексии и ожирения. Ты теряешь за месяц 4 кг и в следующий месяц набираешь 5 кг. Вы говорите, что большая часть населения планеты живет с рационом менее 1200 калорий в день, но если худеть таким образом, то можно умереть. Но наш метаболизм привыкает ко всему, особенно к экономии".

Сентенция, произнесенная руководителем одного из самых известных итальянских центров красоты (специализирующегося на фитотерапии), звучит странно. Но Мессеге объясняет: "Я из Гаскони, рядом расположен Лурд, но я не совершаю чудес. Тем, кто приезжает ко мне, я не прописываю диету, потому что, когда я так поступал, результаты были обескураживающими: лишь 2% клиентов сохраняли достигнутый результат или продолжали терять вес, почти все возвращались ко мне еще более толстыми, чем раньше".

Но есть "один секрет", и Мессеге раскрывает его, перемешивая науку, культуру и религию. "Когда-то люди соблюдали правило: пятница – постный день, день с легкой пищей, только рыба. Это церковное правило, которое должно было делать более гигиеничными привычки, особенно богачей и священников, они единственные страдали от подагры из-за большого количества белка. Постный день придумал не я, а Церковь, чтобы спасти себя саму и знать. Если сегодня мы будем следовать этому правилу, пусть даже в понедельник, без жиров, без соли и только с нежирными белками и зеленью, с завтраком с правильной порцией углеводов (30 г зернового хлеба с джемом или медом), мы все будем лучше себя чувствовать".

Сразу же звучат скептические заявления сторонников жестких диет: "Как, всего один день диеты в неделю?" "Да, – отвечает Марк. – Если умножить один день на 52 календарных недели, к концу года получится почти двухмесячная диета, это очень продолжительное время, такую долгую диету невозможно выдержать, если следовать ей непрерывно". И как же соотнести это с вашей клиникой, с другими клиниками по снижению веса? Они бесполезны? "Вовсе нет, но мы не Деды Морозы. И я говорю, что когда мои клиенты стали придерживаться правила "одного легкого дня", то результаты поддержания и дальнейшего снижения веса увеличились с 2 до 30%. Жесткую диету в специализированном центре под контролем врачей соблюдать можно, потому что она дает мотивацию и возможность расслабиться, чтобы противостоять каждодневным стрессам, но она не решает проблему лишнего веса, а тем более проблему ожирения".

Теория Мессеге, его обвинительная речь против "общества диет", подтверждается и американскими исследованиями, проводившимися специалистами Medicare (государственная программа медицинского страхования), согласно которым 83% людей, придерживавшихся диеты, впоследствии набирают и даже увеличивают свой прежний вес. И только минимальному числу удается сохранять достигнутые результаты или хотя бы возвращаться к прежним результатам, не превышая их. "Нет нужды в американских примерах, – продолжает Мессеге, – я говорю об этом на протяжении многих лет. Как я говорю о том, что одним из зол в мире является чрезмерное потребление соли, которое только лишь в одной Франции, по данным журнала Le Point, становится причиной смерти 25 тысяч человек в год. Это массовое убийство".

Число жировых клеток в организме остается постоянным на протяжении многих лет, и меняется в них только содержание жира: об этом пишет журнал Nature. Издание утверждает, что число жировых клеток окончательно стабилизируется в подростковом возрасте. И именно по этой причине, даже после диеты очень сложно не восстановить вес. Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме изучали адипоциты (клетки, из которых в основном образуется жировая ткань) у людей, живших в период с 1955 по 1963 годы, у которых в организме был необычный уровень радиоактивных изотопов по причине проводившихся в то время ядерных испытаний.

Мария Корби

www.inopressa.ru