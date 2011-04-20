Кактус - уникальное лекарственное растение

Согласно "Трактату о лекарственных растениях", в китайской медицине кактус впервые начал применяться в эпоху династии Цин.

"Он горький на вкус, его природа холодна, он оказывает влияние на энергетические каналы сердца, легких и желудка".

Кактус стимулирует циркуляцию энергии ци и кровообращение, помогает при лихорадке, выводит токсины, помогает при опухолях, снимает боль, укрепляет селезенку, успокаивает нервы. Помимо этого в сожженном виде он может помочь при укусе змеи и свинке.

В Китае кактус применялся для лечения дизентерии, астмы и болей в желудке: кроме того, он может быть использован в качестве дополнительного средства при лечении воспаления почек, диабета, учащенного сердцебиения, бессонницы, артериосклероза, гипертонии и болезней печени. Лечебный напиток должен содержать в себе 100 грамм кактуса без иголок и кожицы, мед и яичный белок.

Кактусы произрастают в засушливой местности под ярким солнцем, они обладают способностью поглощать солнечную радиацию. Отрицательные ионы, посылаемые иголками кактуса, могут нейтрализовать вредный эффект положительных ионов.

Кактус может поглощать излучение компьютера и телевизора, а также радиацию от микроволновой печи. Ну и, конечно же, помимо лечения, его используют как комнатное растение, пишет Epoch Times.

