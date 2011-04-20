Пастушья сумка снижает давление

Пастушья сумка содержит в себе витамины С и К, яблочную и цитриновую кислоты, холин и тирамин, флавоноиды (диосметин), фумаровую кислоту и т.д. Экспериментально доказано, что пастушья сумка снижает артериальное давление крови, усиливает сокращение мышц матки и суживает периферические кровеносные сосуды.

В виде чая пастушью сумку готовят так. На 1 стакан кипятка берут 2 чайные ложки травы и настаивают 10 минут. Пьют 1 стакан натощак и 1 вечером, глотками: при болезнях почек и мочевого пузыря, опухлой селезенки, при кровотечениях из носа, легочных, почечных, при изнурительных маточных кровотечениях в климактерический период; при холециститах, расстройствах обмена веществ, при каменной болезни.

При каверне в легких на 2 стакана воды берут 2 столовых ложки травы, 1 столовую ложку дубовой коры и полстакана портвейна; все это варят 10 минут в закрытом сосуде и весь навар выпивают на протяжении дня (за три раза).

Применяют настой для компрессов на забитые места и ссадины.

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