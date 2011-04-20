Молоко на завтрак - меньше съедите на обед

Питье обезжиренного молока вместо фруктового сока на завтрак дает ощущение сытости и позволяет меньше съедать во время обеда, выяснили ученые. В ходе проведенного ими исследования люди, начинавшие день со стакана молока, в обед съедали примерно на 9% пищи меньше (около 50 калорий), чем обычно.

Открытие принадлежит австралийским ученым. Они собрали группу из 34 добровольцев - мужчин и женщин, имеющих проблемы с лишним весом, но в остальном здоровых, и попросили их принять участие в двух этапах тестирования.

Во время первого этапа добровольцам на завтрак давали около 566 граммов (примерно половина пакета) обезжиренного молока, а во время второго - такое количество фруктового напитка. Пищевая ценность и того и другого составляла примерно 250 калорий дополнительно к самому завтраку. В течение следующих четырех часов между завтраком и обедом, испытуемые оценивали чувство сытости, полученное после завтрака, после чего в обед им разрешили съесть столько, сколько необходимо по ощущениям, чтобы почувствовать себя абсолютно комфортно.

Оказалось, что люди, которые пили молоко были более сыты и поэтому на обед съедали меньше калорий, чем те, кто пили фруктовый напиток. Исследователи предполагают, что ощущение сытости дает молочный белок, лактоза или просто плотная консистенция молока. Однако, чем бы ни был обусловлен результат, очевидно, что выбор продуктов, которые способствуют повышению чувства сытости, очень важен для тех, кто желает управлять своим весом.

newsland.ru