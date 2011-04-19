Земные лекарства в космосе не действуют

Парацетамол не лечит головную боль, а антибиотики не убивают инфекцию: ученые Космического центра имени Линдона Джонсона установили, что эффективность действия лекарственных препаратов резко снижается вне Земли.

В исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации исследователей-фармацевтов (AAPS Journal), делается вывод, что вероятная причина потери лечебных свойств кроется в повышенном радиационном фоне на борту космической станции.

Авторы указывают на то, что с увеличением продолжительности космических миссий растет и потребность в лекарствах для космонавтов.

Обычный срок годности земных лекарств при правильном хранении составляет около двух лет. При этом их рекомендуют хранить в сухом, прохладном месте.

На борту космического корабля условия иные. Если температуру и влажность контролировать можно, то радиационный фон, перегрузки и вибрация при полете, а также слабая гравитация – это те факторы, которые к условиям хранения лекарств на земле отношения не имеют.

Исследователи отправили на Международную космическую станцию (МКС) четыре коробки с 35 различными препаратами. Четыре точно таких же коробки оставались на Земле в Космическом центре Джонсона.

Одну коробку вернули на Землю через 13 дней, другую – лишь через 28 месяцев.

В каждом случае, часть протестированных препаратов, побывавших на МКС, обладала пониженной эффективностью в сравнении с аналогами, хранившимися в обычных земных условиях. При этом содержание активных веществ в лекарственных препаратах, побывавших в космосе, было ниже стандартов, определенных Фармакопеей Соединенных Штатов.

"Уменьшение содержания действующих веществ в препарате происходило быстрее, чем предполагалось производителям многих веществ [рассматривавшихся в эксперименте], – пишут в своей статье авторы исследования. – Это дает возможность предположить, что особые условия хранения на космическом корабле могут влиять на стабильность фармацевтических препаратов в космосе".

В то же время, как отмечает доктор Колин Кэйбл из Королевского фармацевтического общества, из-за того, что на МКС весьма высоко содержание углекислого газа, препараты, склонные к окислению, сохраняются там гораздо лучше. Поэтому, например, витамин А или С, а также адреналин в космосе могут лишаться своих свойств медленнее, чем на Земле.

newsland.ru