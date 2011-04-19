От скуки человек может заболеть

Британский ученый Питер Тухи написал книгу "Скука: живая история", в которой подробно описывает, как скука может повлиять на физическое и психологическое здоровье. Ученый полагает, что состояние скуки для человека так же существенно, как отсутствие работы или плохие жилищные условия. Это должно означать, что, хотя скука и носит эпидемический характер, она излечима, пишет издание Daily Mail.

Ученые выявили, что человек в среднем страдает от скуки шесть часов в неделю. Исследователи полагают, что люди, которые легко впадают в состояние скуки, подвержены повышенному риску тревожности, депрессии, увлечения азартными играми, а также наркотической и алкогольной зависимости, склонны к незаконным сексуальным действиям.

Животные в зоопарке тоже сходят с ума от скуки, как и любой, кто оказывается взаперти и в тупике. Мы частенько ведем себя от скуки как какаду, который вырывает собственные перья, отмечает издание.

Питер Тухи даже предположил, не являются ли религиозные видения продуктом скуки отшельников и монахов, обрекающих себя на молчание, смирение и затворничество. "Первая мировая война, появление современного искусства, великие революционные перевороты в Европе и России - все это происходило от скуки и в поисках стимуляции", - полагает Тухи.

Ученый утверждает, что эволюционный смысл скуки состоит в том, чтобы обратить наше внимание на те обстоятельства и ситуации нашей жизни, которые следует изменить или преодолеть. Это предупреждение или прелюдия перед состоянием мучительной психологической боли или маниакальной депрессии, если мы не изменим свой образ жизни, отмечает издание.

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