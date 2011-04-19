Как избавиться от бородавок

Бородавки – невоспалительные узелковые образования кожи вирусной этиологии. Появляются чаще у детей и молодых людей.

* Быстро удалить бородавки помогут свежие листья каланхоэ перистого. Наложите их на пораженное место и перевяжите бинтом. Иногда достаточно 3–4 подобных процедур, чтобы бородавки пропали. Повязку лучше делать на ночь.

* Намазать бинтик зеленым жидким мылом, завязать бородавку. Через сутки сделать новую повязку. Повторить несколько раз. От этого бородавка становится настолько мягкой, что ее легко можно удалить.

* Натолочь чеснок, смешать его со свиным салом, намазать на тряпку и привязать к бородавке, сменяя ежедневно.

* Продержать в уксусной эссенции или уксусе 2 часа сырую луковицу и привязать ее на ночь. Так сделать несколько раз, пока бородавка не выйдет с корнем.

* Натереть бородавку чистым измельченным мелом (без всяких примесей), сверху также насыпать мел и завязать. Так сделать несколько раз. Повязку мочить нельзя.

* Каждый день натирать бородавку соком кислых яблок. Она постепенно уменьшится, потемнеет и дней через десять исчезнет.

* Бородавки исчезают бесследно, если их смачивать свежим рябиновым соком.

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