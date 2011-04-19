Школа ухудшает здоровье детей

За годы учебы в школе здоровье детей ухудшается, сообщила начальник ГУ здравоохранения КГГА Валентина Залесская, пишет УНН.

Залесская отметила, что нарушение осанки за годы обучения в школе возрастает в 1,4 раза, нарушение зрения - в 2,3 раза, сколиоз почти в 4 раза.

Также по ее словам, лишь 28% родителей осознают необходимость регулярного наблюдения детей в медицинских учреждениях.

Залесская также подчеркнула, что профилактические осмотры школьников должны проводиться в течение календарного года и в присутствии родителей.

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