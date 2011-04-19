Капуста нейтрализует вред курения

Ученые из США нашли способ нейтрализовать вред курения. Для того, чтобы снизить риск развития болезней, вызванных вредной привычкой, необходимо внести в свой рацион питания изменения.

В организме человека есть белок Nrf2, который называют хранителем здоровья. Он защищает клетки организма от повреждений, вызываемых вредными привычками и окружающей средой.

У курильщиков уровень этого белка из-за никотина снижается. Однако способ активизировать белок Nrf2 и восстановить его количество есть - необходимо употреблять капусту (брокколи, цветную).

В этом овоще содержится сульфорафан, который восстанавливает иммунитет, который был убит курением.

health.passion.ru